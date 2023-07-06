عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرين، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مدينة المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

محافظ المنيا يوجه بتسليم المجمعات الخدمية المنشأة بمبادرة حياة كريمة لتشغيلها

حسن الخاتمة.. وفاة شاب أثناء تأدية صلاة العشاء في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي  بالقرب من مدخل مدينة المنيا

بإنتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات فرع هيئة الاسعاف، إلى موقع الحادث تبين وفاة لواحظ. م 70 عاما ونادية. ل 45 عاما.
كما أصيب 10 آخرين هم: محمود. م. م وحمدان. ع. م ومحمود. ا. م وأحمد. م. م ومحمد. ش. ع والسيد. ع. ب وإسلام. م ومنى. ا. خ وسعديه. ا. ح وأم هاشم. ا

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.
تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي

اختلال عجلة القيادة أجهزة الأمنية إصابة 10 آخرين الطريق الصحراوى الشرقى غرفة عمليات النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

جهاد جريشة يعلن مفاجأة بشأن هدفيّ الأهلي والإسماعيلي

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

فاكر نوكيا 2330C .. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 44 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يوجه بتسليم المجمعات الخدمية المنشأة بمبادرة حياة كريمة لتشغيلها

ترشيحاتنا

عضو مجلس إدارة الأهلي يتدخل لحسم صفقة إمام عاشور

تهديد شديد اللهجة من أمريكا ضد إيران بعد حادث خليج عمان

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وزير الكهرباء يخص صدى البلد بتصريح عن العدادات القديمة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 يوليو

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب في العمرانية لـ 4 سبتمبر

ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة؟.. رؤية 3 أجزاء بجسد خطيبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لمسافرين يسببان هلعا بمطار لسبب غير متوقع.. شاهد

طرق طبيعية تخلصك من فضلات البطن

أوعي تسكتي وبلغي الطب البيطري.. علامات بالفراخ تؤكد غش التجار

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

فيديو

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ