بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرين، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مدينة المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مدينة المنيا

بإنتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات فرع هيئة الاسعاف، إلى موقع الحادث تبين وفاة لواحظ. م 70 عاما ونادية. ل 45 عاما.

كما أصيب 10 آخرين هم: محمود. م. م وحمدان. ع. م ومحمود. ا. م وأحمد. م. م ومحمد. ش. ع والسيد. ع. ب وإسلام. م ومنى. ا. خ وسعديه. ا. ح وأم هاشم. ا

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي