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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 90 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

تابعت الوحدات المحلية لمحافظة المنيا حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأى ممارسات احتكارية .

 

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في هذا السياق، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ملوى بحملات تموينية على المخابز البلدية بقرى ( أبشادات، بنى روح، أتقا ، الأشمونين، الحرية ) حيث أسفرت عن تحرير 53 مخالفة تموينية تنوعت المخالفات بين (نقص وزن، غير مطابق للمواصفات ، عدم الإعلان، عدم نظافة)، بالإضافة إلى ضبط ٣٣ مخالفة للمخابز البلدية بنطاق أحياء المدينة تنوعت مخالفاتها بين ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة، البيع بأزيد من السعر )، وذلك خلال حملة تموينية مفاجئة للتأكد من جودة الخبز المنتج بالمخابز البلدية، وتم تحرير محضر لأحد المخابز لبيعه خبزا مدعما بأزيد من التسعيرة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حملة تموينية على المحلات، وذلك لمتابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق، و أسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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