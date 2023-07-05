حسن الخاتمة.. وفاة شاب أثناء تأدية صلاة العشاء في المنيا

توفي شاب في الثلاثينيات من العمر أثناء أدائه صلاة العشاء في مسجد بإحدى قرى شرق النيل بمركز سمالوط شمال المنيا، وشيّع المئات من أهالي القرية جثمان الفقيد في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في نفس القرية، وسط أصوات الصراخ والبكاء من الشباب والنساء والشيوخ.

وقال محمد فاروق من أهالي القرية، في المنيا، إن الفقيد يُدعى "مؤمن. ن. ط " ويبلغ من العمر 36 عامًا، وتوفي أثناء أدائه صلاة العشاء.

فقيد المنيا كان متدينًا

وأشار إلى أن الفقيد كان متدينًا ومواظبًا على أداء الصلاة دائمًا، وأنه لم يعاني من أي مرض نهائي، وتوفي وهو في حالة صحية جيدة.

وأضاف أن الفقيد الراحل يُعد من خيرة شباب قرية السرارية، وانتشرت صوره على صفحات وجروبات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نعوه الأهالي بأشد العبارات وعبروا عن حزنهم الشديد لفقدانه بسبب حسن سلوكه وأخلاقه الحسنة.