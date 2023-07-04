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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يصدر حركة تعيينات وتنقلات لنواب ورؤساء المدن والقرى

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حركة تعيينات وتنقلات لعدد من نواب رؤساء المدن ورؤساء القرى على مستوى المحافظة، لضخ دماء جديدة تناسب المرحلة الحالية والمستقبلية وتصعيدا للكوادر ذات الكفاءة المتميزة في العمل الميدانى لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات، من خلال الدفع بقيادات مؤهلة من أجل تطوير آلية التواصل مع المواطنين وسرعة حل مشاكلهم .

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وشملت الحركة تكليف وتصعيد 11 كادرا، إلى وظيفة نائب رئيس وحدة محلية لمركز ومدينة، وكذا تكليف 17 رئيسا وحدة قروية من المتميزين فى العمل الميداني.

أكد المحافظ أن الحركة تأتى فى إطار استمرار تقييم الأداء لنواب رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المجالس القروية والعاملين بالوحدات المحلية بما يتوافق مع المرحلة الحالية.

أراضي الزراعية المجالس القروية تحقيق التنمية الشاملة محافظ المنيا وأملاك الدولة

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