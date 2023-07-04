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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. إزالة 260 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال العيد

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، إزالة 260 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف على مستوى مراكز المحافظة التسعة خلال إجازة عيد الأضحي ، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومع اقتراب موعد انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 شدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة وحماية الأراضى ووحدة المتغيرات المكانية وكافة فروعها بالمراكز لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء، والتعديات على أملاك الدولة وإزالة المخالفات فى المهد وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون .

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على المحافظ جهود الوحدات المحلية في حملات إزالة التعديات خلال الفترة من ٢٧ يونيو الماضي وحتى 3 يوليو الجاري، ففي مركز ومدينة المنيا تم إزالة 55 حالة تعد على الأرض الزراعية ، وشملت الحملات أحياء شمال وغرب المدينة وقرى (صفط الخمار، تلة، بنى محمد سلطان، بنى احمد الغربية، نزلة حسين، البرجاية، طوخ الخيل، دمشير) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

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وفى مركز بنى مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات لإزالة ورفع التعديات بالتعاون مع الجهات المعنية حيث أسفرت عن إزالة 73 حالة تعد على أرض أملاك دولة وأراض زراعية وشملت الحملات قرى ( الحسينية، شلقام، صندفا، أبو جرج، أبشاق، أبطوجة، القيس، بنى على، دير السنقورية، الناصرية، بنى صامت) وتمت الإزالة الفورية للتعديات وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركزي ملوى والعدوة، نفذت الوحدات المحلية حملات مكثفة لرصد حالات التعديات على الأراضي والتعامل معها بكل حسم خلال إجازة عيد الأضحى وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها 10 حالات تعد في ملوى بقرى(دروة، ابشادات، تونا الجبل، المعصرة، الروضة، دير أبو حنس)، و7 حالات تعد بالعدوة حيث شملت الحملات قرى (القايات ، برمشا، المسيد، الشيخ مسعود) وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أزالت الوحدات المحلية بمراكز أبوقرقاص وديرمواس ومطاى 36 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها ٤ حالات تعد بأبوقرقاص بقري( بنى حسن الشروق، أبيوها، الشيخ تمى)، و13 حالة بديرمواس بقرى( دلجا، نزلة البدرمان، بنى حرام )، إلى جانب إزالة 19 حالة تعد بمركز مطاى حيث شملت الحملات قرى (منبال، أبوعزيز، كوم شفا، بردنوها)، وتم تنفيذ الازالة بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى ذات السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة من إزالة 40 حالة تعد خلال عدد من حملات إزالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بقرى( بلهاسة، كفر المداور، ميانة، طنبدى، آبا) ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط 39 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بقرى( عزبة داود، العزيمة، الوفاء، شوشة)، وتم التعامل بكل حزم مع المخالفين وإزالة التعديات بشكل فورى مع استمرار أعمال الرصد من المتغيرات المكانية للتصدى لأى حالات تعد فى المهد .

 

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