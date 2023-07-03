غرق شخص بنهر النيل وإصابة آخر في حادثين منفصلين بالمنيا

لقى شخص مصرعه غرقا داخل المجري المائي لنهر النيل أثناء الاستحمام هربا من الحر بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد مصرع شخص غرقا في المجري المائي لنهر النيل أمام إحدى القرى بمركز سمالوط.

بإنتقال أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري، تم انتشال الجثة الغريق وتبين أنها لطالب يبلغ من العمر 11 عاما، مقيم بإحدي القري بدائرة مركز سمالوط، وقد تعرض للغرق أثناء الاستحمام هربا من الحر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة نقل ثقيل بمدينة بني مزار مما تسبب في إصابة شخص تم نقله إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، فيما تسبب الحادث في حدوث ارتباك في الحركة المرورية.

