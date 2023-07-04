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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً .. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية البدرمان بديرمواس

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غداً الأربعاء قافلة طبية علاجية في قرية البدرمان بمركز ديرمواس على مدار يومين متتاليين 5 و6 من يوليو الجاري، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم.

 

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وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

أسامة القاضي محافظ المنيا التخصصات الرعاية الصحية وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة

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