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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بالمتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المحافظة

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لخدمات المواطنين المقدمة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة من أجل تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين بأسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة.

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وشدد “القاضي” على ضرورة تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أجهزة الدولة، ومواكبة التحول الرقمى، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمنظومة العمل والتيسير على المواطنين.

من جانبه، تفقد الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، للوقوف على مدى انتظام سير العمل ومتابعة جميع الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم والتعرف على مشاكلهم حول جودة تلك الخدمات ومتابعة تسجيل طلباتهم من خلال المركز التكنولوجي، والتأكيد على سرعة فحص إجراءات التصالح واستخراج رخص المبانى والهدم وغيرها من الخدمات الحكومية والطلبات لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين فى سهولة ويسر.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لمراكز التكنولوجية نظام الشباك الواحد

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