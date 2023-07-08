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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة 21|إزالة 42 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية فى حملاتها لإزالة التعديات للموجة ٢١ تزامنا مع انطلاق مرحلتها الثالثة اليوم السبت والمقرر استمرارها حتى ٢٨ من يوليو الجارى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية .

وفى هذا السياق، قال الدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط إن الحملات اليوم أسفرت عن إزالة ١٩ حالة تعد ما بين بناء على أراض زراعية وأملاك دولة وبناء بدون ترخيص .

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وفى مركز المنيا، أعلن اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس المركز عن إزالة ١٧ حالة تعد بقرى بنى محمد سلطان و تله ونزلة حسين وصفط الخمار .

وفى بنى مزار، صرح عماد حسن رئيس المركز بإزالة ٦ حالات تعد بالبناء خارج الحيز العمرانى وبدون ترخيص منها ٥ حالات بحى شرق وحى غرب المدينة وقرية أبوجرج و عزبة الريدى التابعة لها ، إلى جانب حالة تعد على أرض أملاك دولة تعاون زراعى غرب محطة الكهرباء بطريق صندفا .

 

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