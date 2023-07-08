محافظ المنيا يتابع انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية

يواصل رؤساء الوحدات المحلية بالمنيا المرور على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل ومتابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم، و التعرف على مشاكلهم حول جودة تلك الخدمات من خلال الاستماع إلى مطالبهم لتحسين الخدمة ، والتأكيد على سرعة فحص إجراءات التصالح واستخراج رخص المباني والهدم وغيرها من الخدمات الحكومية والطلبات لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين في سهولة ويسر.

ويأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التحول الرقمي بتقديم كافة التسهيلات لضمان انهاء الخدمات المميكنة بأسرع وقت وبأعلى معايير الجودة.