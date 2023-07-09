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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بمواصلة حملات النظافة ورفع الإشغالات

حملة صيانه وإزالة
حملة صيانه وإزالة الاشغالات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات وإصلاح وصيانة قرى  أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز.

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وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بإنشاء مطب صناعي أمام مدخل قرية بني عمار وتقاطعه مع طريق مصر أسوان الزراعي لتخفيف الكثافة المرورية ، ورفع المخلفات بقرى حلوة و إبوان و أبو عزيز و منبال وأحياء المدينة ، وتمهيد الطريق بقرية سيلة الشرقية التابعة لمجلس قروى بردنوها.

وفي مركز ومدينة مغاغة، نفذت الوحدة المحلية أعمال النظافة وتمهيد مدخلي قرية طنبدى الشمالي والجنوبي وكذلك طريق إشنين بدهروط، بالإضافة لاستكمال أعمال النظافة اليومية بقرية ميانة.

وفى مركز بني مزار، تابعت الوحدة المحلية أعمال التطوير والتجميل و النظافة وإزالة المخلفات، ورفع كفاءة حي شمال وشارعى العاشر من رمضان و النقراشي لرفع كفاءة الطريق ، إلى جانب رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة وحملات نظافة بقريتى أبو جرج والقيس، وإزالة الاشغالات لتحسين حركة السير أمام المارة والحفاظ علي البيئة والحد من انتشار الأمراض، و رفع المخلفات بقرى وأحياء المدينة من المحطة الوسيطة ونقلها إلى المقلب العمومى.

وفى مركز سمالوط ، تم رفع المخلفات من أحياء مدينة سمالوط و على جانبى الطريق، وتمهيد ورفع كفاءة طرق حى غرب المدينة والطريق الدائرى وطريق مصر أسوان الزراعى ومداخل سمالوط.

أسامة القاضي محافظ المنيا اعمدة الانارة الخدمات المقدمة للمواطن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مراكز التكنولوجية

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