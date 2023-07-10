عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الاستعداد للتدريب العملي "صقر 119" لمجابهة الأزمات والكوارث بالمنيا

الاستعداد لمواجهة
الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث

واصل اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا بتكليف من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا متابعة الاستعدادات الخاصة بفعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بالمحافظة "صقر 119" حيث عقد اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الأدوار المنوط بها الجهات وآليه التعاون بين كافة أجهزة المحافظة في التدريب.

 

حملات نظافة وتجميل وتشجير ورفع للإشغالات بـ المنيا

تموين المنيا: توريد 470 ألف طن من محصول القمح بنسبة 128%

جاء ذلك بحضور العميد أ.ح إيهاب سيد بكري المستشار العسكري للمحافظة، ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحلية، وكافة الجهات المشتركة فى التدريب .

وأكد السكرتير العام تنفيذ توجيهات محافظ المنيا بأهمية التخطيط والتدريب على أسلوب مجابهة الأزمات والكوارث وأسلوب إدارتها ووضع خطط متكاملة للتغلب عليها وإزالة الآثار الناتجة عنها.

مشيراً إلى أن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بالمحافظة "صقر 119" والذي سينفذ خلال الفترة من 16 وحتى 18 يوليو الجاري بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وذلك عن طريق محاكاة فعلية لمواقف طارئة قد تحدث بالمحافظة وآليات التعامل مع تلك المواقف لاحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها .

وخلال الاجتماع، حرص السكرتير العام، على استعراض الأدوار المنوطة بها كل جهة، وسيناريو العرض الخاص بالتدريب مع الجهات المعنية والتأكد من جاهزية الوحدات المحلية والمديريات المختلفة للتدريب، وشدد على التنسيق بين كافة الجهات المشاركة وسرعة الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات اللازمة لانطلاق التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

مشيراً إلى أن التدريب يفيد تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الحدث واتخاذ القرارات اللازمة فى الوقت المناسب حيال المواقف مع التأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة

 

الأزمات والكوارث أسامة القاضي محافظ المنيا التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نظافة وتجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

مينفعش يتساوى بيا.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

موضوعات متعلقة

جامعة المنيا: إطلاق برنامجين لإدارة المنشآت السياحية وتنمية الموارد البشرية

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تحذر واشنطن بعد اقتحام طائرات أمريكية مجالها الجوي

بسبب منخفض الهند الموسمي .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس نهاية الإسبوع

رقم صادم.. الكشف عن عدد قتلى الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

تأجيل محاكمة موظف بشركة محمول لاستيلائه على بضائع بـ 3 ملايين جنيه

حرق جثث وتطهير عرقي.. تقرير يكشف جرائم القوات الإثيوبية في إقليم تيجراي

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ الصدر بقصر العيني يكشف عن ظهور علاج جديد للفيروس المخلوي

مي عمر تكسب.. شاهد|فستان بنفس التصميم على 3 فنانات يشعل السوشيال ميديا

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ