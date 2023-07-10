استمرار الاستعداد للتدريب العملي "صقر 119" لمجابهة الأزمات والكوارث بالمنيا

واصل اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا بتكليف من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا متابعة الاستعدادات الخاصة بفعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بالمحافظة "صقر 119" حيث عقد اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الأدوار المنوط بها الجهات وآليه التعاون بين كافة أجهزة المحافظة في التدريب.

جاء ذلك بحضور العميد أ.ح إيهاب سيد بكري المستشار العسكري للمحافظة، ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحلية، وكافة الجهات المشتركة فى التدريب .

وأكد السكرتير العام تنفيذ توجيهات محافظ المنيا بأهمية التخطيط والتدريب على أسلوب مجابهة الأزمات والكوارث وأسلوب إدارتها ووضع خطط متكاملة للتغلب عليها وإزالة الآثار الناتجة عنها.

مشيراً إلى أن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بالمحافظة "صقر 119" والذي سينفذ خلال الفترة من 16 وحتى 18 يوليو الجاري بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وذلك عن طريق محاكاة فعلية لمواقف طارئة قد تحدث بالمحافظة وآليات التعامل مع تلك المواقف لاحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها .

وخلال الاجتماع، حرص السكرتير العام، على استعراض الأدوار المنوطة بها كل جهة، وسيناريو العرض الخاص بالتدريب مع الجهات المعنية والتأكد من جاهزية الوحدات المحلية والمديريات المختلفة للتدريب، وشدد على التنسيق بين كافة الجهات المشاركة وسرعة الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات اللازمة لانطلاق التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

مشيراً إلى أن التدريب يفيد تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الحدث واتخاذ القرارات اللازمة فى الوقت المناسب حيال المواقف مع التأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة