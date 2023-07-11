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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة الشيوخ الأوزبكي : العسومي يقود دبلوماسية برلمانية لتعزيز حضور البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي ورئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على تفعيل كافة أوجه التعاون مع جمهورية أوزبكستان، ومن بينها تنظيم النسخة الأولى من منتدى النساء العرب والمسلمات، المتوقع عقدها بالتعاون بين الجانبين في القريب العاجل في مدينة سمرقند الأوزبكية، والذي من المتوقع أن يكون له دور كبير في نصرة قضايا المرأة في الدول العربية والإسلامية والاهتمام بحقوقها.

جاء ذلك خلال استقبال تنزيلا نارباييفا رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي لـ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الذي يزور العاصمة الأوزبكية طشقند، تلبيةً لدعوته لعقد مباحثات ثنائية مع المسؤولين في أوزبكستان، وكذلك المشاركة كمراقب دولي في الانتخابات الرئاسية المبكرة في أوزبكستان، كنتيجة للتعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وأشاد "العسومي" بالإصلاحات الدستورية التي شهدتها أوزبكستان مؤخرا، والتي تعزز من مسيرة التطور الديمقراطية في البلاد، مضيفا أن هذه الإصلاحات والانتخابات الرئاسية المبكرة التي تشهدها أوزبكستان، تؤكد حرص القيادة السياسية على تمكين الشعب الأوزبكي من التعبير عن رأيه وممارسة حقوقه الدستورية، وهو ما جعل أوزبكستان تمثل نموذجا يحتذى به في التطور الديمقراطي في منطقة آسيا الوسطى.

ومن جانبها، أكدت رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان أن الدبلوماسيـة البرلمانية التي يقودها رئيس البرلمان العربي عززت حضور البرلمان العربي  على كافة المستويات العربيـة والإسلاميـة والدوليـة، بما يخدم القضايا العربية ويدافع عنها أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية، مضيفة أن النشاطات الخارجية الكثيفة والمتنوعة التي يقوم بها الرئيس "العسومي" على كافة المستويات، جعلت البرلمان العربي محل تقدير من كافة الأطراف الإقليمية والدولية، ومكنت البرلمان العربي من بناء شبكة علاقات برلمانية دولية متعددة الأطراف في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدة في هذا السياق حرصها على استثمار التعاون المتنامي مع البرلمان العربي لخدمة قضايا الدول العربية والإسلامية، من خلال تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية على كافة المستويات.

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