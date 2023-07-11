أحمد حسن: أزمة إمام عاشور مع ميتلاند تؤثر على احتراف المصريين بأوروبا

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق ، أن رحيل إمام عاشور عن ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد 6 أشهر فقط من الانضمام ، يؤثر على احتراف اللاعب المصري.

وقال أحمد حسن فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" رحيل إمام عاشور المميز واللي بالطبع يفيد أى فريق عن ميتلاند الدنماركي بعد 6 أشهر فقط من الرحيل عن نادي الزمالك وخوض تجربة احترافية أمر غريب ويؤثر على اللاعب المصري فى الاحتراف الخارجي.

وأضاف قائد منتخب مصر السابق:" احتراف أى لاعب خارج مصر يعطي صورة عن اللاعبين المصريين وأتمني اللاعبين تنظر لنجاح محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي وكيفية العمل الشاق الذي قامه به فى الاحتراف الخارجي ، لذلك بالطبع هذه العودة السريعة تؤثر على احتراف أى لاعب مصري.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اقترب من التعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من فريق ميتلاند الدنماركي.