جبالي ممازحا النواب: أنا على سفر.. وقطر الصعيد لا يرحم

طالب المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، اعضاء البرلمان بمراعاة الوقت خلال إلقاء الكلمة في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث، ممازحا النواب "أنا علي سفر والقطر حيفوتني .. وانتم عارفين قطر الصعيد لا يرحم ".

﻿كانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلنت خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثاني ، والتي تضمنت عقد ٥٦ جلسة عامة بمعدل ٢٠٥ ساعة عمل .

وتضمنت مناقشة ١٨٨ مشروع قانون مقدمة من الحكومة ومن نواب المجلس بواقع ١٦٨٤ مادة، وساهمت في إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات ، منها قانون قادرون باختلاف والتحالف الوطني للعمل الأهلي و تعديلات قانون الاستثمار وقانون حيازة الحيوانات الخطرة وقانون الزراعة .

كما ناقش المجلس ١٣٠٧ طلب إحاطة و١٩ بيانا عاجلا، و٤٨٠ اقتراحا برغبة أحالها المجلس الحكومة وشهد أداء اللجان النوعية نشاط مكثف ومارست مهامها بشكل موسع لدراسة مشروعات القوانين بدقة بالغة وأصدرت ١٢٥٠ تقريرا ناقش المجلس ٩٠٠ تقريرا منها.

كما ناقشت اللجان النوعية ٢٥٤٤ طلب إحاطة وعقدت ٢٤١٠ اجتماعات بمعدل ٣٢٠٠ ساعة عمل وقامت بـ ١٦ زيارة ميدانية للوقوف علي حقيقة المشروعات علي أرض الواقع.

