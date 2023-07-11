مفيدة شيحة تفجر مفاجأة عن الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش

كشفت الفنانة مفيدة شيحة، تفاصيل الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش، مشيرة إلى أن ابنة الفنان الكبير نشرت صورة له وهو في فراش المرض على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من الصدمة لدى الجميع، والناس كلها زعلت من بنت إيمان البحر درويش بسبب نشرها لهذه الصورة.

إيمان البحر درويش

وتابعت الفنانة مفيدة شيحة، أن الفنان يعاني من جلطة في المخ وغيبوبة كاملة، وهو مريض ويعاني جلطة في المخ.

https://fb.watch/lJ1n1GEO2s/?mibextid=Nif5oz



