قرار من المحكمة بشأن شخصين سرقا مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة في مصر الجديدة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" وتم بإرشادهما ضبط ( 3 جهاز لاب توب - تابلت – 6 كاميرات ديجيتال - مجموعة من الأنتيكات - ساعات يد مختلفة الأنواع- إكسسوارات - هاتف محمول - دراجة هوائية) وقررا بقيامهما بالتصرف فى المصوغات الذهبية بالبيع لدى عميلتهم "سيئة النية" تم ضبطها وبإرشادها تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية ، وبمواجهتها أيدت ما سبق.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما عدد ( 3 أقفال مصطنعة ومجموعة من المفاتيح ومجموعة مفكات وأجنة وجاكوش) عقب قيامها بسرقة (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - جهاز لاب توب - إكسسوارات - ساعة يد - دراجة هوائية – تابلت) من داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.