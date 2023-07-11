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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيرة الثقافة: مهرجان العلمين أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط

وزيرة الثقافة تتحدث
وزيرة الثقافة تتحدث عن مهرجان العلمين

أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها في المشاركة في مهرجان العلمين 2023 في دورته الأولى، والذي يؤكد قوة مصر الناعمة، والتي استطاعت مصر دخول كل بيت من المحيط للخليج، وستظل الثقافة المصرية هي كلمة السر التي تتيح لمصر لبناء جمهوريتها الجديدة بثقة وثبات. 

 

وزيرة الثقافة: مهرجان العلمين مناسبة استثنائية غير مسبوقة

وأضافت "الكيلاني"، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي خاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين 2023، أن مهرجان العالمين يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، خاصة وأنه جاء على مدينة العلمين التي تعتبر إحدى ثمار الجمهورية الجديدة، على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، والتي تؤكد أنه لا يوجد كلمة مستحيل في قاموس المصريين. 

 

واستكملت وزيرة الثقافة، أن مهرجان العلمين يمثل مناسبة استثنائية غير مسبوقة، إذ أنه يجمع بين الترفيه والفن والثقافة والرياضة والسياحة في إطار واحد، ويمثل نموذجا لتعاون جهات الدولة المختلفة للخروج بحدث غير مسبوق. 

 

وزارة الثقافة حرصت على ضم العديد من الفعاليات والعروض التي تعكس تنوع الثقافات وتعزز التواصل والتفاهم المشترك، وتسعى جاهدة لتقديم محتوى ذو جودة عالية للحضور، إذ أنها تؤمن بأهمية الثقافة والفن في بناء المجتمع وتعزيز التفاهم والترابط. 

مهرجان العلمين مهرجان العلمين 2023 وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الثقافة المصرية مدينة العلمين

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