الحركة الوطنية: المشروعات القومية غيرت شكل الواقع في الصعيد

أشادت المهندسة ميرفت مصطفي علي، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالاهتمام الذي توليه الدولة ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصعيد وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة وعملاقة غيرت شكل الواقع الصعيدي ووصلت إلي كل بيت في ريف مصر، مشددة علي أن الصعيد هو خط الحماية الجنوبي لمصر كلها لذا فالاهتمام به وتنميته وتحسين حياة المواطنين فيه يعكس حجم الوعي بأهمية هذه البقعة الهامة من أرض مصر.

المرأة الصعيدية صاحبة المواقف الصلبة

وأضافت ميرفت علي، أن أرض مصر وصعيدها كلها خير ونماء، وأشادت بالرجل الصعيدي وجدعنته وشهامته ووطنيته، كما أشادت بالمرأة الصعيدية صاحبة المواقف الصلبة والتي تنجب وتربي لنا أجيال ورجال قادرون علي ان يكونوا كوادر فاعلة تبني وتعمر في ارض مصر المحروسة مطالبة بضرورة توفير مزيد من الاهتمام لتعليم المرأة الصعيدية ومواجهة بعض العادات القبلية التي تحرم بناتنا من التعليم بأن المرأة هي عماد الاسرة وهي التي تغرس معاني العزة والوطنية في اينائنا منذ الصغر لذا فان الحرص علي تعليمها يعود بالنفع علي اسرنا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي بمحافظة المنيا والذي يعد أول مؤتمر لدعم ترشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة والذي انعقد بالصعيد وسط حضور كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة اعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة برئاسة صلاح السيد عبد المجيد امين عام الحزب بالمنيا وحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ومحمد حسن جابر الامين المساعد وملاك عبد للملك امين المجالس المحلية ومينا نصر امين المواطنة والدكتور رفاعي طه امين شئون التعليم.

وشارك فيه وفد رفيع المستوي من الامانة العامة للحزب حيث ضم الوفد " اللواء محمود خليفة نائب رئيس الحزب ومحافظ الوادي الجديد الاسبق والدكتور احمد رؤوف نائب رئيس الحزب والنائب عبد الإله عبد الحميد امين التنظيم واللواء دكتور اشرف عبد العزيز مساعد رئيس الحزب ورضوي مصطفي عضو الهيئة العليا وميرفت مصطفي علي مساعد رئيس الحزب والدكتور أحمد نشأت أمين شباب الجمهورية وخالد العوامي المتحدث الرسمي للحزب.

واعلن اللواء رؤوف السيد علي خلال كلمته التأكيد علي ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية خلال هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن ورفض محاولات شق الصف الوطني موجها التهنئة بذكري ثورة 30 يونية كما وجه التحية إلي شعب مصر العظيم وإلي جيش مصر الباسل الذي يساند مطالب الشعب ووقف خلف طموحاته وأحلامه المشروعة حتي تخلص من طغمة الظلام .