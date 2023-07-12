قرار عاجل من كاف ضد الأهلي والوداد بسبب أحداث نهائي دوري الأبطال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، توقيع عقوبة على الأهلي والوداد المغربي؛ بسبب أحداث مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقاً للجنة الإنضباط بالاتحاد الإفريقي “كاف” فإنه تقرر رسمياً فرض عقوبة مالية على فريقي الأهلي والوداد المغربي، بواقع 10 آلاف دولار على المارد الأحمر، و20 ألف دولار على الفريق المغربي.

وكانت جماهير الأهلي قد ألقت بعض زجاجات المياه على لاعبي الوداد في مباراة الذهاب مما رصده مراقب في تقريره.

بينما كانت جماهير الوداد قد أشعلت الشماريخ في مباراة الإياب مما أدى إيقاف المباراة، بالإضافة إلى إلقاء بعض زجاجات المياة على لاعبي الأهلي بعد احتفالهم بالهدف الأول.

الأهلي يتوج بدوري أبطال إفريقيا

يذكر أن الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.