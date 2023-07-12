بشأن الأهلي.. خالد الغندور ينفي تصريحات مفبركة منسوبة له

هاجم خالد الغندور نجم الزمالك السابق، جماهير النادي الأهلي، بسبب أحد التصريحات غير الصحيحة المنسوبة له، بشان بطل الدوري المصري موسم 2022-2023.

و كتب خالد الغندور : شوية الكذابين والأفاقين في زمن المزورين جايبين صورة و كلام فيك و فوتو شوب و زي القطيع بينقلوا من بعض و المتابعين يعلقوا علي كلام النصابين و اللذيذ أنهم بيعطوا نصايح للناس بالمصداقية اخيرا الطرحة دي يلبسها امثالكم النصابين و اللي بيشير أخبار و كلام و بنقل دون عقل لمجرد اللايكات و زيادة المتابعين فعلا أصبحنا في زمن التخلف.

ومن المنتظر أن يحتفل الأهلي بلقبه الـ43 أمام الزمالك، عندما يلتقي الطرفان الخميس المقبل في قمة تجمعهما على ملعب استاد القاهرة.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري رسميا مستفيدا من خسارة ملاحقة المباشر بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1 /2 في المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة متفوقا بثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي خاض 32 مباراة.

وقبل خمس جولات من نهاية مشواره في الموسم الحالي حصد الأهلي اللقب للمرة الـ43 في تاريخه والأولى له منذ موسم 2019 /2020.