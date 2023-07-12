مش عارف أرد على حد..أحمد جمال سعيد يكشف تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

أعلن الفنان أحمد جمال سعيد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وكتب أجمد جمال سعيد :"الحمدلله على كل شئ اسف اني مكنتش عارف ارد علي - طلع عندي 5 حصاوي علي المراره ربنا يبعد عنكم كل تعب يارب".

قال الفنان أحمد جمال سعيد، أن هذا العام قدم ما يحتاجه على المستوى الفني.



وأوضح أحمد جمال سعيد خلال لقائه مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، أن الجمهور لا يختلف إطلاقا على العمل الفنى الكوميدى.

وجود مخرج

وتابع أحمد جمال سعيد قائلا:" حاجة حلوة فى أى عمل فنى وجود مخرج يقدر يخلى الفنان يقدم ما يحتاج الدور".

وأكد أحمد جمال سعيد سعادته بردود الأفعال على مسلسل سوق الكانتو.

وكان قد وجه الفنان أحمد جمال سعيد، رسالة للفنان أمير كرارة، من خلال نشر صورة من داخل كواليس مسلسل “سوق الكانتو”.

كتب أحمد جمال سعيد، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “انا عمري مهما قلت ماهعرف أوفيك حقك ولا أوصف أنت بالنسبالي ايه بس اللي اقدر اقولهولك يا ابوسليم إن أنت بجد احلى حاجه ممكن تحصل لأي حد يعرفك وربنا مايحرمني منك ابداً يا اخويا الكبير”.