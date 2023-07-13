خبير سياحي: وصول 24 رحلة طيران من أوروبا إلى مرسى علم

أعلن الخبير السياحي، محمد فاروق، أن مصر تشهد حاليًا ارتفاعًا كبيرًا في عدد السياح الذين يزورون البلاد، حيث وصلت 24 رحلة طيران من أوروبا إلى مرسى علم بجنسيات مختلفة في يوم واحد، وبمعدل 100 رحلة أسبوعيًا.

وأرجع فاروق هذا الرواج السياحي إلى جهود الترويج السياحي السابقة والحالية، بالإضافة إلى استثمار الدولة في البنية التحتية وتطويرها، وتوفير خدمات الإنترنت الأساسية.

وأشار فاروق إلى أن متوسط إقامة السياح في مصر ارتفع إلى أكثر من 10 أيام، بعدما كان لا يتجاوز 7 أيام سابقًا، مما يدل على كفاءة الخدمات التي تقدمها البلاد للزوار، بالإضافة إلى توفير رحلات سياحية بأسعار معقولة.

وأوضح فاروق، أن هناك تفاعل مستمر مع الأسواق الرئيسية في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، التي تعتبر المصدر الرئيسي لسياحة البحر الأحمر، وخاصة في شواطئ الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم. وأشار إلى أن هذه الرحلات بدأت من موسم الشتاء الماضي وما زالت مستمرة هذا الصيف، وتزايد عدد الزوار يومًا بعد يوم في جميع الشواطئ المصرية.