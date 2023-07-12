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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للآباء الجدد.. تسجيل المواليد يعرضك للحبس وغرامة 500 جنيه في هذه الحالة

تسجيل المواليد
تسجيل المواليد

تسجيل المواليد .. أحد أبرز الأمور الهامة التى نص عليها قانون الأحوال المدنية الجديد، وحدد القانون الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن وقائع الميلاد الجديدة وذلك من خلال عدة ضوابط محددة  ، كما حظر القانون التبليغ المتكرر عن المواليد الجدد و فرض عقوبات تصل للحبس والغرامة حال مخالفة أحكام هذا القانون .

 


ضوابط تسجيل المواليد الجدد


يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة.


كما حدد القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد الجدد، ولا يجوز لغيرهم التبليغ، والتي تحددت كالتالي على الترتيب ولا يجوز الإخلال بهذا الترتيب الذي نص عليه قانون الأحوال المدنية:

- والد الطفل إذا كان حاضرا.

- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

 

عقوبات القانون للمخالفين 


نصت المادة 67 من القانون على أن كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

 

قانون الأحوال المدنية الاحوال المدنية وقائع الميلاد المستشفيات تسجيل المواليد

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