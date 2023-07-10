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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الزم هذه التعليمات لتجنب الحبس والغرامة بسبب البطاقة الشخصية

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

جاء قانون الأحوال المدنية، بمعلومات هامة عن بطاقة الرقم القومي للمواطنين من منطلق كونه الوثيقة الأهم التي يعتد بها في التعاملات الرسمية بين المواطنين والجهات الرسمية أو الحكومية، حيث تعتبر البطاقة الشخصية أحد أهم الوثائق التي لا غنى عنها في حياة المواطن لتسيير أموره وانجاز مصالحه.

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المعلومات التي أتاحها قانون الأحوال المدنية عن البطاقة الشخصية جاءت في ظل تجاهل العديد من المواطنين بها برغم أهميتها البالغة، حيث أن الجهل ببعض المعلومات التي وردت بالقانون قد تؤدي بصاحبها لدخول السجن وايضا تغريمه بغرامات مالية متعددة.

قانون الأحوال المدنية التفت لأمور هامة أبرزها كيفية التعامل مع البطاقة الشخصية حال فقدها أو حدوث اتلاف بها أو انتهاء مدة العمل بها وحاجتها للتجديد، وذلك حتى لا يكون هناك عائق لاتمام مهامه خلال استخدامه لها سواء في التعاملات الرسمية أو في أمور السفر أو اشياء اخرى.

أيضا قانون الأحوال المدنية لم يغفل امر هام بشأن استعمال البعض أكثر من بطاقة شخصية في آن واحد، وهو ما حذر منه القانون عبر فرض عقوبة لهذا الفعل تصل للحبس والغرامة.

استخراج البطاقة الشخصية في قانون الأحوال المدنية

 

ويعد قانون الأحوال المدنية أحد أهم التشريعات التي خرجت للنور لدوره في تنظيم عدد وافر من الأمور الماسة لحياة المواطنين، حيث بين  الأمور الخاصة باستخراج البطاقات والإجراءات الواجب اتباعها حال انتهاء المدة او اتلافها أو ضياعها محذرا من عدم استخدام أكثر من بطاقة شخصية.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.

وألزم قانون الأحوال المدنية  كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

ولم يجيز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال.

وحذر القانون من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .


وإذا ترتب ضرر على حمل مواطن لبطاقتين يعاقب الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

غرامات للمتأخرين  في استخراج البطاقة الشخصية

 

- 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.

- 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.

- 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير).

- 50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد . 

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