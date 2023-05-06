لو البطاقة الشخصية ضاعت تعمل أيه|قانون الأحوال المدنية يوضح.. احذر العقوبة

البطاقة الشخصية.. يعد ضياع البطاقة الشخصية من الأمور المقلقة التي يتعرض لها بعض المواطنين، وذلك لخوفهم من استعمالها من بعض الأشخاص الذي قد يجدونها بشكل خاطيء، ناهيك عن كونها شيء رسمي ومطلوب دائما حال انهاء المصالح العامة أو التقدم لعمل أو لسفر وغير ذلك من الأمور الحياتية التي تستلزم البطاقة الشخصية.

ويعتبر قانون الأحوال المدنية من القوانين المهمة الذي وفر معلومات موسعة بشأن البطاقة الشخصية وذلك لتعريف المواطنين بأمور هامة متعلقة بها وتحذيرهم من الإهمال في بعض الإجراءات الضرورية بشأنها والتي قد يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.

لو بطاقتك الشخصية ضاعت تعمل ايه ؟ قانون الأحوال المدنية يجيب

وفي هذا الإطار أوضح قانون الأحوال المدنية الخطوات الواجب اتباعها على الشخص الذي فقد البطاقة الشخصية الخاصة به، من اجل عدم تعطيل مصالحه سواء استخراج أوراق رسمية يتطلبها العمل أو إنهاء إجراءات السفر أو قضاء مصلحة عامة.

ونص قانون الأحوال المدنية في مادته 54 على أن صاحب البطاقة الشخصية في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يوم من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.

ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.

وطبقا لـ قانون الأحوال المدنية، يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيهًا.

عقوبات مخالفي أحكام قانون الاحوال المدنية بشأن البطاقة الشخصية





وحال مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة حمل بطاقتين شخصية في قانون الأحوال المدنية

ومن ضمن الأمور التي حذر منها قانون الأحوال المدنية، هي إشكالية حمل بعض الأشخاص بطاقتين رقم قومي في وقت واحد، والتعامل بهما أمام الجهات والمصالح الحكومية والخاصة، ليضع بذلك عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، حال ارتكاب هذا الأمر.

وعاقب قانون الأحوال المدنية كل من ارتكب الفعل السابق ذكره بشأن حمل اكثر من بطاقة شخصية والتعامل بهما، الحبس وفرض غرامة 500 جنيه، وذلك في ضوء ما نصت عليها المادة 54 من القانون.

إجراءات يقوم بها فاقد البطاقة الشخصية





على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

وتتضمن رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي سداد قيمة الاستمارة على حسب نوعها والتي تتضمن ما يلي:-

- وتبلغ تكلفة الاستمارة العادية لاستخراج بطاقة الرقم القومي والتى تسلم بعد 15 يوما 45 جنيها.

- أما الاستمارة اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي التي تستغرق 3 أيام فقط للتسليم تقدر تكلفتها بـ 120 جنيها.

- فيما تبلغ تكلفة تجديد البطاقة التى تسلم بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب فئة 170 جنيها.