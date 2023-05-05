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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تخلص من واحدة سريعا| احذر عقوبة حمل بطاقتين شخصية.. الحبس والغرامة في انتظارك

البطاقة الشخصية
البطاقة الشخصية

البطاقة الشخصية.. من الأمور الهامة التي وفر قانون الأحوال المدنية معلومات هامة بشأنها خاصة لحامليها، وذلك لتوعيتهم وتحذيرهم من ارتكاب افعال قد تتسبب في الزج بهم للسجن أو تغريمهم دون دراية منهم بها.

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معلومات هامة عن البطاقة الشخصية في قانون قانون الأحوال المدنية

ومن ضمن الأمور التي حذر منها قانون الأحوال المدنية، هي إشكالية حمل بعض الأشخاص بطاقتين رقم قومي في وقت واحد، والتعامل بهما أمام الجهات والمصالح الحكومية والخاصة، ليضع بذلك عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، حال ارتكاب هذا الأمر.

وعاقب  قانون الأحوال المدنية كل من ارتكب الفعل السابق ذكره بشأن حمل اكثر من بطاقة شخصية والتعامل بهما، الحبس وفرض غرامة 500 جنيه، وذلك في ضوء ما نصت عليها المادة 54 من القانون.

فقد وتلف البطاقة الشخصية 

 

ونصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية على أن صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.

ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.

وطبقا لـ قانون الأحوال المدنية، يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيهًا.

عقوبات مخالفي احكام قانون الاحوال المدنية
 

وحال مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إجراءات يقوم بها فاقد البطاقة الشخصية
 

على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف،  ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي


وتتضمن رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي سداد قيمة الاستمارة على حسب نوعها والتي تتضمن ما يلي:-
- وتبلغ تكلفة الاستمارة العادية لاستخراج بطاقة الرقم القومي والتى تسلم بعد 15 يوما 45 جنيها.

- أما الاستمارة اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي التي تستغرق 3 أيام فقط للتسليم تقدر تكلفتها بـ 120 جنيها.

- فيما تبلغ تكلفة تجديد البطاقة التى تسلم بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب فئة 170 جنيها.

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