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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 مخالفات بـ البطاقة الشخصية تغرمك 100 جنيه.. احذرها

غرامة مالية
غرامة مالية

بطاقة تحقيق الشخصية..أحد أهم المستندات التى تتطلبها كافة التعاملات الرسمية وغير الرسمية فى حياة كل مواطن، ورغم أهميتها الشديدة يهمل العديد من المواطنين تجديدها أو تغيير بياناتها أولا بأول حال إذا طرأ عليها تغيير سواء الحالة الإجتماعية، أو الالتحاق بجهة عمل في منطقة ما، أو استخراج بدل فاقد حال فقدانها . 

 

في هذا الصدد، ألزم قانون الأحوال المدنية كل مواطن بضرورة استخراج البطاقة، وأعطى القانون مهلة 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي حال طرأ تغييرات عليها .

 

ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من خالف أحكام هذا القانون .

 

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الرقم القومي.. كيفية استخراج بطاقة شخصية 2023

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احذر الغرامة.. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

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قوافل الأحوال المدنية تستخرج 16 ألف بطاقة رقم قومى للمواطنين

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شاهد.. قوافل الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالمحافظات

عقوبات بطاقة تحقيق الشخصية 

 

طبقا لقانون الأحوال المدنية ، يعاقب بغرامة 100 / 50 جنيه لكل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية : 

 

  • 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة .
  • 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
  • 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغييرها. 
بطاقة تحقيق الشخصية عقوبات قانون الأحوال المدنية تجديد الرقم القومي غرامة عقوبات بطاقة تحقيق الشخصية

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