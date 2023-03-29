3 مخالفات بـ البطاقة الشخصية تغرمك 100 جنيه.. احذرها

بطاقة تحقيق الشخصية..أحد أهم المستندات التى تتطلبها كافة التعاملات الرسمية وغير الرسمية فى حياة كل مواطن، ورغم أهميتها الشديدة يهمل العديد من المواطنين تجديدها أو تغيير بياناتها أولا بأول حال إذا طرأ عليها تغيير سواء الحالة الإجتماعية، أو الالتحاق بجهة عمل في منطقة ما، أو استخراج بدل فاقد حال فقدانها .

في هذا الصدد، ألزم قانون الأحوال المدنية كل مواطن بضرورة استخراج البطاقة، وأعطى القانون مهلة 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي حال طرأ تغييرات عليها .

ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من خالف أحكام هذا القانون .

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عقوبات بطاقة تحقيق الشخصية

طبقا لقانون الأحوال المدنية ، يعاقب بغرامة 100 / 50 جنيه لكل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :