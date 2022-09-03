من موبايلك.. كيفية استخراج بطاقة شخصية اون لاين من المنزل 2022

يبحث الكثير من الراغبين في استخراج بطاقة شخصية اون لاين ، عن موقع استخراج بطاقة شخصية اون لاين ، و استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم ، فضلا عن استخراج البطاقة الشخصية من على النت ، واستخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم.

كما يبحث الكثير عن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل و استخراج البطاقة الشخصية و استخراج البطاقة الشخصية في ساعتين واستخراج بطاقة شخصية في نفس اليوم.

استخراج بطاقة شخصية اون لاين

يمكن استخراج بطاقة شخصية اون لاين بكل سهولة بعدما أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة شخصية اون لاين في خطوات بسيطة.

وأتاحت الدولة استخراج بطاقة شخصية اون لاين عبر موقع وزارة الداخلية من خلال خدمات الاحوال المدنية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index.

موقع تجديد البطاقة الشخصية أونلاين

ويبحث الكثير من المواطنين الراغبين في استخراج بطاقة شخصية اون لاين عن موقع تجديد البطاقة الشخصية أونلاين.

وأتاحت وزارة الداخلية موقع تجديد البطاقة الشخصية أونلاين ، من خلال الدخول عليه عبر جهاز كمبيوتر او الهاتف المحمول وفي خطوات بسيطة يمكن تجديد البطاقة الشخصية أونلاين.

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

يمكن حاليا بكل سهولة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل ، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الدولة في إطار خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

كما يتم إتاحة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل توفيرا للجهد والنفقات وتيسيرا على المواطنين طالبي استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل.

استخراج بطاقة شخصية من الموبايل

ويمكن استخراج بطاقة شخصية من الموبايل من خلال خط ساخن بكل سهولة أعلنت عنه مصلحة الأحوال المدنية .

استخراج بطاقة شخصية من الهاتف أصبح سهلا من خلال الاتصال بالخط الساخن 15340 لاستخراج بطاقة الرقم القومي بسرعة وبسهولة.

استخراج بطاقة شخصية اون لاين

استخراج بطاقة رقم قومي عن طريق النت

كما ذكرنا بالأعلى يمكن استخراج البطاقة الشخصية من على النت ، و استخراج بطاقة رقم قومي عن طريق النت بكل سهولة من المنزل او مكان آخر من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية.

استخراج بطاقة رقم قومي عن طريق النت أو استخراج البطاقة الشخصية من على النت أصبح سهلا جدا من خلال اختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات من اجل استخراج بطاقة رقم قومي عن طريق النت.

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خطوات استخراج بطاقة شخصية اون لاين من المنزل عن طريق النت :

في حالة الرغبة في استخراج بطاقة شخصية اون لاين من المنزل يتم أولا الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index.

ثانيا يتم اختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية من أجل استخراج بطاقة شخصية اون لاين

في الخطوة الثالثة عن استخراج بطاقة شخصية اون لاين يتم إدخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

وفي الخطوة الرابعة بعد إدخال البيانات والمستندات المطلوبة يتم اختيار طريقة الدفع إما عن طريق الموقع الكترونيا او فوري أو عن طريق البريد أو يدويا عند استلام البطاقة.

موقع وزارة الداخلية مصر بطاقة الرقم القومي

ويبحث الكثير من الراغبين في استخراج بطاقة شخصية اون لاين عن موقع وزارة الداخلية مصر بطاقة الرقم القومي.

ويمكن الدخول بكل سهولة على موقع وزارة الداخلية مصر من أجل استخراج البطاقة الشخصية من على النت.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

ويتساءل الكثير من الراغبين في استخراج بطاقة شخصية عن تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا.

وعن تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا فجاءت كالتالي :

فئة 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما

فئة 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما

فئة 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي تكون بصورة اساسية عند استخراج البطاقة لأول مرة أو حين تجديدها للزواج او الدراسة أو العمل وهكذا.

وتشمل المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي استمارة بطاقة الرقم القومي فئة 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما فئة 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما، وفئة 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة.

صورة لعقد الزواج بالنسبة للزوجات فقط ، ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تقديم صورة من المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل ، و ما يثبت المهنة من النقابات المختصة.

إذا كان تجديد البطاقة من أجل تغيير محل الإقامة يتم إثبات المكان الجديد إما بعقد ملكية او إيجار أو خدمات كهرباء أو غاز أو تليفون.

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل في نفس اليوم

أصبح استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل في نفس اليوم أو استخراج بطاقة شخصية في نفس اليوم من الامور السهلة من خلال خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم vip.

وعند استخراج بطاقة شخصية مستعجل في نفس اليوم، يتم شراء استمارة بطاقة الرقم القومي فئة 170 جنيها وتسلم بعد 24 ساعة.

استخراج بطاقة شخصية اون لاين

استخراج البطاقة الشخصية في ساعتين

ويبحث الكثير عن كيفية استخراج البطاقة الشخصية في ساعتين والذي أصبح سهلا جدا من خلال التوجه لأقرب سجل مدني.

ولـ استخراج البطاقة الشخصية في ساعتين يتم شراء شراء استمارة VIP من الموظف المختص داخل السجل بتكلفة لـ 170 جنيها.

وعند استخراج البطاقة الشخصية في ساعتين يتم ملئ البيانات المطلوبة في الاستمارة و تقديمها للموظف المختص مع المستندات المطلوبة، وبعدها يمكنك استخراج البطاقة الشخصية في ساعتين.

استخراج البطاقة الشخصية مستعجل

ويبحث الكثير عن كيفية استخراج البطاقة الشخصية مستعجل ، ويمكن ذلك وتسلمها في نفس اليوم من أقرب مكتب للسجل المدني.

ويتطلب استخراج البطاقة الشخصية مستعجل شراء استمارة VIP من الموظف المختص داخل السجل بتكلفة لـ 170 جنيها واتباع ما تم ذكره في الاعلي لاستلام البطاقة في نفس اليوم.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي vip 2022

ويتساءل الكثير عن أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي vip 2022 ، بعد إتاحة الدولة استخراج البطاقة الشخصية عبر عدة أماكن لتخفيف الضغط على السجلات المدنية ومنها البريد.

وعن أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي vip 2022 فتشمل السجلات المدنية والبريد ، والخط الساخن 15340 ، فضلا عن قوافل الاحوال المدنية ومكاتب الداخلية في عدد من المولات والأماكن العامة وهي :" مول سيتي ستارز - مول مصر - ميناء القاهرة - مول العرب- سيتي سنتر في الاسكندرية- مول مكسيم في القاهرة- المركز النموذجي في ديوان عام القطاع في محافظة القاهرة - مول طنطا - مول سيتي سنتر المعادي- داندي مول بالجيزة -دار مناسبات مسجد الشرطة -مول الحمد بالقاهرة".