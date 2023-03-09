بصورة مميزة وعاجلة.. الداخلية: إنشاء مركز الأحوال المدنية في العاصمة الإدارية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2023، والمتضمن إنشاء المركز النموذجي لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة مميزة وعاجلة في العاصمة الإدارية الجديدة.

الداخلية: إنشاء مركز الأحوال المدنية في العاصمة الإدارية

وتضمن قرار وزير الداخلية رقم 303 لسنة 2023، إنشاء المركز النموذجى لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة مميزة وعاجلة بالعاصمة الإدارية الجديدة - يتبع الإدارة العامة لشئون المناطق "إدارة المراكز النموذجية" .

وجاء قرار وزير الداخلية رقم 303 لسنة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛ وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1961 بإنشاء مكاتب السجل المدنى وتحديد دوائر اختصاصها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛ وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة المؤرخ 6/2/2023.

حيث قرر وزير الداخلية إنشاء المركز النموذجى لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة مميزة وعاجلة بالعاصمة الإدارية الجديدة - التابع للإدارة العامة لشئون المناطق "إدارة المراكز النموذجية".

وجاء في قرار وزير الداخلية أنه على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالفه .