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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

جثة
جثة

جريمة بشعة شهدتها منطقة أبو سليمان شرقي الإسكندرية، حيث أطلق شخص النار بشكل عشوائي على أولاده وزوجته، وأبيها ووالدتها، وأخيها، بسبب خلافات زوجية.

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وذكر شهود عيان لصدى البلد، أن هناك خلافات سابقة بين المتهم وزوجته وأهلها، وأثناء جلسة الصلح اليوم ورفض الزوجة وأهلها الصلح، أطلق عليهم النيران مما تسبب في مصرع 7 أفراد من الأسرة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان حول بلاغ من أهالي منطقة أبو سليمان، بإطلاق شخص طلقات رصاص على أسرته.

وعلى الفور انتقلت قوات أمن الإسكندرية لموقع البلاغ، وتبين أن الشخص المذكور أطلق النيران على زوجته وحماه وأبنائه، بعد وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته، وعدم موافقتها على الرجوع إليه خلال انعقاد جلسة للصلح بين الطرفين، وأسفر الحادث عن مصرع الزوجة والأبناء ووالد الزوجة وشقيقها، وتم نقل الجثامين لمشرحة كوم الدكة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة في الإسكندرية لتتولى التحقيق، وفرضت قوات أمن الإسكندرية كردون حول المنزل، وقررت النيابة ندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة ورفع البصمات وكشف تفاصيل الحادث.

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