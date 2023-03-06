الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 445 لسنة 2023 بشأن تعديل قيمة استخراج جواز سفر مقروء اليا 2023.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 15 لسنة 2018 بشأن تعديل مسميات بعض مصالح وزارة الداخلية.

تعديل رسوم استخراج جواز سفر

ايضا جاء قرار وزير الداخلية بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1126 لسنة 2011 بزيادة مقابل استخراج جواز السفر المقروء آليا، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1618 لسنة 2018 بزيادة مقابل استخراج جواز سفر مقروء اليا.

رسوم استخراج جواز سفر 2023

وتضمن قرار وزير الداخلية يحصل مبلغ خمسمائة وخمسة جنيهات مصرية قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليا شاملة الرسوم المقررة وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته وعلامات تأمينه.

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رسوم استخراج بدل فاقد جواز سفر

ويكون قيمة الرسم خمسمائة جنيه بالإضافة إلى الرسوم المقررة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف وبما لا يجاوز مبلغ سبعمائة وخمسة وخمسون جنيها.

استخراج جواز سفر أون لاين من المنزل

ووفرت بوابة الحكومة المصرية ومنصة مصر الرقمية وأيضا بوابة وزارة الداخلية طرق عديدة لطرق استخراج جواز سفر واستخراج جواز سفر مستعجل واستخراج جواز سفر أون لاين 2023 في ساعات قليلة.

استخراج جواز سفر مصري

ويمكن استخراج جواز سفر 2023 من خلال بوابة وزارة الداخلية، وأيضا يمكن استخراج جواز سفر مستعجل 2023 من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في العباسية في ذات اليوم.

كيفية استخراج جواز سفر

استخراج جواز سفر مستعجل اون لاين

لاستخراج جواز سفر مستعجل يجب الدخول على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية، ثم الضغط على دليل الخدمات ثم اختيار الهجرة والجنسية ويتم تحويلك إلى موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

استخراج جواز سفر بدل فاقد

وفى هذه الخطوة سيطلب منك إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا، ثم سيطلب منك فى هذه الخطوة القيام بملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني، ويطلب منك فى هذه الخطوة تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه، ثم سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين، ويتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

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المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر

- تقديم بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عاماً.

- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

- تقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

- عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

- بالنسبة للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

- وفيما يخص الذكور: شهادة الموقف من التجنيد + 2 صورة.

- بالنسبة المستندات المطلوبة للإناث: قسيمة زواج بالإضافة الى 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- أما الأطفال يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للأب بالإضافة الى 2 صورة.

استخراج جواز سفر

ويستغرق استخراج جواز السفر المستعجل 2023، 48 ساعة ويستخرج في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري، ويستغرق ما بين 7: 15 يوماً فى حالة الطلب العادي كحد أقصى لاستلام الجواز.