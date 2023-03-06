علاقة غير شرعية تنتهي بـ جثة في المنور.. كشف لغز رضيع الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل العثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل عقار بمنطقة الهرم.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا من الأهالي تضمن العثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل منور عقار بمنطقة الهرم، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة رضيع في الهرم

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة رضيع حديث الولادة، وشكلت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث بإشراف العقيد هانى الحسينى مفتش المباحث لكشف التفاصيل.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، حيث حملت طفل سفاح من علاقة غير شرعية وقامت بالتخلص منه فور ولادته داخل منور العقار وتركته وفرت هاربة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبط السيدة وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات الأمنية.