في دقائق.. استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين 2023

استخراج جواز سفر 2023.. خدمة يبحث عنها الكثير من المواطنين على شبكة المعلومات الدولية وبالتحديد محرك البحث جوجل، لاسيما البحث عن طرق استخراج جواز سفر مستعجل في حالات السفر المفاجئ أو العمرة والحج.

استخراج جواز سفر أون لاين من المنزل

ووفرت بوابة الحكومة المصرية ومنصة مصر الرقمية وأيضا بوابة وزارة الداخلية طرق عديدة لطرق استخراج جواز سفر واستخراج جواز سفر مستعجل واستخراج جواز سفر أون لاين 2023 في ساعات قليلة.

استخراج جواز سفر مصري

ويمكن استخراج جواز سفر 2023 من خلال بوابة وزارة الداخلية، وأيضا يمكن استخراج جواز سفر مستعجل 2023 من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في العباسية في ذات اليوم.

كيفية استخراج جواز سفر

استخراج جواز سفر مستعجل اون لاين

لاستخراج جواز سفر مستعجل يجب الدخول على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية، ثم الضغط على دليل الخدمات ثم اختيار الهجرة والجنسية ويتم تحويلك إلى موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

استخراج جواز سفر بدل فاقد

وفى هذه الخطوة سيطلب منك إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا، ثم سيطلب منك فى هذه الخطوة القيام بملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني، ويطلب منك فى هذه الخطوة تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه، ثم سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين، ويتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

جواز سفر 2023

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر

- تقديم بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عاماً.

- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

- تقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

- عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

- بالنسبة للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

- وفيما يخص الذكور: شهادة الموقف من التجنيد + 2 صورة.

- بالنسبة المستندات المطلوبة للإناث: قسيمة زواج بالإضافة الى 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- أما الأطفال يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للأب بالإضافة الى 2 صورة.

استخراج جواز سفر

ويستغرق استخراج جواز السفر المستعجل 2023، 48 ساعة ويستخرج في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري، ويستغرق ما بين 7: 15 يوماً فى حالة الطلب العادي كحد أقصى لاستلام الجواز.

رسوم استخراج جواز سفر مستعجل 2023

تبلغ تكلفه استخراج جواز سفر مستعجل 550 جنيه، فيما تبلغ 1000 جنيه تكاليف استخراج جواز السفر الفوري، ويضاف 300 جنيه مصري مقابل التأمين الإجباري، سواء في حالة المستعجل أو الفوري، ويضاف 400 جنيه مصري إذا كان المتقدم لا يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً.