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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اضمني حقك .. كيفية استخراج قسيمة طلاق 2023

قسيمة طلاق
قسيمة طلاق

وفرت وزارة الداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية، استخراج قسيمة الطلاق 2023 من خلال الانترنت، أو من خلال مكاتب السجل المدني.

استخراج قسيمة الطلاق من الموبايل

استخراج قسيمة طلاق

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، خدمة معرفة كيفية استخراج قسيمة طلاق إلكترونيا، للتسهيل على القراء الحصول عليها بشكل سريع دون تكلف الوقت والجهد.

سعر استخراج قسيمة طلاق إلكترونيا 

يصل سعر رسوم قسيمة الطلاق التي تم استخراجها الإلكترونية 59 جنيهًا للنسخة الواحدة، بجانب 12 جنيهًا مقابل توصيلها إلى المنزل.

أماكن استخراج قسيمة طلاق 


تقع اماكن استخراج قسيمة الطلاق من خلال مكاتب السجل المدنى، حيث يقوم المواطن بتقديم بطاقة الرقم القومي الى  المختص بمصلحة الأحوال المدنية، ثم يقوم الموظف بالتأكد من البيانات وطباعة الشهادة وتسليمها للمواطن، وذلك إلى دفع رسوم استخراج قسيمة طلاق بقيمة تصل الى 30 جنيها.

خطوات استخراج قسيمة طلاق

كيفية التسجيل علي موقع وزارة الداخلية لاستخراج قسيمة طلاق


بالدخول على موقع وزارة الداخلية، واتباع الإجراءات التالية:-

إنشاء حساب على موقع الداخلية

طلب بعض البيانات الأساسية

كتابة الاسم الرباعي

كتابة رقم بطاقة الرقم القومي

رقم الهاتف 

وسيتم من خلاله إرسال كود

يدخل في الموقع للتأكد من الرقم

وأخيرا تتم عملية التسجيل

شروط يجب توافرها للحصول على وثيقة طلاق من المنزل

يجب أن يكون مقدم الطلب  قريب أحد الزوجين حتى الدرجة الثالثة.

سيتم طلب تحديد طريقة دفع الرسوم، ويمكنك اختيار بطاقة الائتمان، أو ميزة، أو الدفع عند الاستلام.

وسيُسلم الطلب، خلال 72 ساعة من التقديم

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