نشرة الحوادث.. إحالة رجل أعمال شهير للجنايات بتهمة التهرب الضريبي.. وبشرى النيابة الإدارية للمتقدمين لوظائفها.. وكيفية استخراج قسيمة طلاق أونلاين

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22 مليون جنيه.. إحالة رجل أعمال شهير للجنايات بتهمة التهرب الضريبي

أحال المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية، رجل أعمال إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالتهرب الضريبي وعدم دفع القيمة المضافة بقيمة 22 مليون و332 ألف و136 جنيها بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

واتهمت النياب رجل الاعمال مجدي.م.م.م، "هارب"، 53 سنة، صاحب منشأة، لانه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى ديسمبر 2019 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، بصفته مسجلا خاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة عن نشاط توريدات عمومية بصفته المسئول عن منشاة تجارية وتوريدات، وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وذلك في القضية رقم 1021 لسنة 2022 جنايات نيابة الشئون الضريبية والجمركية، والمقيدة برقم 16762 لسنة 2022 جنايات قسم العمرانية، والمقيدة برقم 3956 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 225 لسنة 2022 حصر تحقيق ضرائب القيمة المضافة.





النيابة الادارية تفتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق بوظائفها

أعلنت النيابة الادارية انه بمناسبة انتهاء المدة المقررة للتسجيل الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠٢٢، فانه يمكن لمن تخلف أو تعذر عليه القيام بإجراءات التسجيل الكترونياً ، تحميل نسخة وثيقة التعارف (ملف pdf)

المتاحة من خلال الموقع الرسمي للنيابة الإدارية عبر الرابط التالي:

https://apsys.app/assets/introdocument2022.pdf

وقالت انه يجب علي الراغبين، استيفاء كافة بياناتها يدويًا بعناية والتوقيع عليها وتصويرها بعدد خمس نسخ، على أن يتم تقديمها مرفقًا بها المستندات المطلوبة بالإعلان، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية في اليوم المخصص لكل جامعة وفق الجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمنشور على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع فيسبوك، وحساب النيابة الإدارية الرسمي على منصة انستجرام.

أون لاين بالموبيل.. كيفية استخراج قسيمة طلاق 2023

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ولاستخراج قسيمة طلاق بشكل الكتروني اونلاين ووفرت وزارة الداخلية من خلال مصلحة الأحوال المدنية، أو من خلال الانترنت، او من خلال مكاتب السجل المدني.

يصل سعر رسوم قسيمة الطلاق التي تم استخراجها الإلكترونية 59 جنيهًا للنسخة الواحدة، بجانب 12 جنيهًا مقابل توصيلها الى المنزل، ويمكن الدفع عن طريق دفع الرسوم، ويمكنك اختيار بطاقة الائتمان، أو ميزة، أو الدفع عند الاستلام.