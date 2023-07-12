كاتب صحفي سوداني: القاهرة تؤثر وتتأثر بالخرطوم باعتبارها الأكثر قربا

تحدث الكاتب الصحفي السوداني، عثمان ميرغني ، عن نظرة السودانيين إلى محددات الموقف المصري من الأزمة السودانية الحالية، قائلا: "الأزمة والاقتتال السوداني كشف لنا الكثير من الأبعاد الاستراتيجية بين مصر والسودان".

وأضاف ميرغني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "المواطنون السودانيون يشعرون أن مصر ليست فقط جارة نتبادل معها المنافع الاقتصادية، إنما هناك بعد استراتيجي اتضح لنا عندما احتاج الشعب السوداني إلى ملاذ آمن بعد الحرب والخروج من ديارهم".

وأضاف: "الجميع اختاروا مصر ملاذا باعتبارها الأكثر أمانا، وقربا والأقرب مزاجا للشعب السوداني، وكان هناك رهانا وكسبته الدولة المصرية".

وأكد أن مصر تؤثر وتتأثر بالسودان باعتبارها الأكثر قربا، فعندما يتعرض السودان لمخاطر، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر يتأثر الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن مصر لديها ثقل سياسي وتستطيع أن تتحرك بانسيابية أكبر لحل الأزمة.

مصر الشريك الأول للسودان

وأوضح عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، أن وجود مصر بالساحة السياسية السودانية ليس كوجود دولة أخرى ولكن وجود له ميزان وحساسية باعتبار أن مصر الشريك الأول للسودان في كل مايتعلق بهمومها.