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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم بيراميدز يدخل حسابات 3 أندية تونسية

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي الإفريقي التونسي من ضم فخر الدين بن يوسف، بعد نهاية تجربته مع بيراميدز.


وقالت صحيفة "المغرب" التونسية: " الافريقي يستعد لبدء المفاوضات في الساعات القادمة مع المهاجم فخر الدين بن يوسف بعد نهاية تجربته مع بيراميدز".


وأضافت: " تم اقتراح فكرة التعاقد مع بن يوسف من قبل أحد المسؤولين في الفريق بعدما أعلنت الاخبار منذ أيام رحيل اللاعب عن صفوف بيراميدز، في إطار سعي فريق الإفريقي لدعم خطه الأمامي استعدادا للموسم القادم الذي يشارك خلاله في كأس الكونفدرالية".


واختتمت أن عدد من الاندية ترغب في انتداب بن يوسف أبرزها الترجي والنادي الصفاقسي وهو ما قد يمثل ضغطا لمسؤولي الاحمر والابيض في حسم الصفقة.

الأفريقي فخر الدين بن يوسف بيراميدز الترجي الصفاقسي

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