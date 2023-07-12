من داخل الجيم.. خالد النبوي ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

شارك الفنان خالد النبوي ، صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في أحدث ظهور له.

وظهر خالد النبوي بإطلالة رياضية، من داخل الجيم ولاقى دعما من جمهوره خلال التعليقات.

يذكر أنه كشف الفنان خالد النبوي أن سر اختياره لتقديم شخصية الإمام الشافعي في مسلسل "رسالة الإمام" كونها حدوتة مصرية نود أن نحكيها حتى لايحكيها أخرون على هواهم الشخصي.

وقال خالد النبوي: "رجل عاش بيننا سنوات طويلة وأصبحت عباراته على ألسنة الناس نرددها ولانعرف قائلها مثل"ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لاتفرج" بالاضافة لعنوانه منطقة الامام الشافعي الذي أصبح عنوانًا جغرافيًا.