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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو: عبء حرب أوكرانيا نتقاسمه في أمريكا الشمالية وأوروبا

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن عبء حرب أوكرانيا يتم تقاسمه جيدًا بين الحلفاء في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عندما سئل عن التعليقات الأخيرة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التي تشير إلى أن الأمريكيين يستحقون بعض الامتنان على القدر الكبير من الدعم المقدم لأوكرانيا، أكد ستولتنبرج أن جميع حلفاء الناتو قد تقدموا من حيث الدعم الاقتصادي والعسكري.

وأضاف "صعد الحلفاء الأوروبيون وكندا أيضًا، إنهم يقدمون دعمًا بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. لذا فهم يقدمون الكثير من الدعم العسكري، لكنهم تلقوا أيضًا الملايين من اللاجئين وهم يقدمون الكثير من الدعم الاقتصادي والإنساني".

وتابع “لذا في الواقع، فإن تقاسم الأعباء بين أمريكا الشمالية وأوروبا ليس سيئًا للغاية، خاصة إذا نظرتم إلى الصورة الكاملة، بما في ذلك أيضًا الدعم الاقتصادي على رأس الدعم العسكري”.

وقال ستولتنبرج أيضًا إن الأرقام الجديدة أظهرت أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ عقود، في كل من أوروبا وكندا، والتي وصفها بأنها "نتيجة مباشرة" للحرب في أوكرانيا.

ولفت: “الحقيقة هي أن حلف الناتو أكثر اتحادًا الآن من سنوات عديدة لأننا نواجه خطر عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا”، مضيفًا "لقد وحدنا هذا التحالف. وجعلنا أكثر تصميمًا".

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