أستاذ تخطيط عمراني : الدولة تعمل في الحفاظ على المباني التاريخية والتراثية

أكد الدكتور سيف الدين فرج، استاذ التخطيط العمراني، أن اتجاه الدولة نحو تطوير القاهرة التاريخية، تعمل من خلالها على التركيز على انتماء المواطن المصري لدولته.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الدولة تواجه تحديات كبيرة، من أجل خلق مجتمعات عمرانية جديدة، خاصة أن الدولة تسعى للحفاظ على المباني التاريخية والتراثية، بعد الإهمال الكبير الذي عانت منه على مدار عقود كبيرة.

مناطق آمنة

وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أن الدولة تحافظ على التراث، لجذب مزيد من السياحة الداخلية، إضافة إلى أن يعيش المواطن في مناطق آمنة.

