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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يعقد اجتماعا عاجل مع السفير الصيني لدى واشنطن

السفير الصيني لدى
السفير الصيني لدى الولايات المتحدة شيه فنج

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن السفير الصيني لدى الولايات المتحدة عقد اجتماعا  في مقر البنتاجون ،اليوم الأربعاء، مع أكبر مسؤول دفاعي أمريكي لآسيا ، في محادثات أعقبت انتقادات أمريكية لإحجام الصين عن إجراء اتصالات عسكرية.

وذكر بيان مقتضب للبنتاجون أن السفير الصيني شيه فنج ناقش العلاقات الدفاعية ومجموعة من القضايا الأمنية الدولية والإقليمية في محادثات مع إيلي راتنر ، مساعد وزير الدفاع الأمريكي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون اللفتنانت كولونيل مارتن مينرز أن  راتنر شدد على التزام الوزارة بالحفاظ على خطوط مفتوحة للاتصال العسكري بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، مستخدمًا الاسم المختصر للاسم الرسمي للصين.

وقال ماينرز إن المناقشات استمرت حوالي 90 دقيقة.

ولم ترد سفارة الصين في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضايا الأمن القومي، بما في ذلك تايوان ، وحظر الصادرات الأمريكية على التقنيات المتقدمة والسياسات الصناعية التي تقودها الصين ، تحاول واشنطن إصلاح العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وزارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصين في وقت سابق من هذا الشهر ومن المتوقع أن يزورها مبعوث المناخ جون كيري الأسبوع المقبل. 

وسافر وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى بكين الشهر الماضي ، في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ عام 2018.

لكن بكين رفضت جهود وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لعقد اجتماع متعمق مع نظيره الصيني في منتدى دفاعي في سنغافورة الشهر الماضي ، وتوقفت الاتصالات العسكرية.

وقال كولين كال ، كبير مستشاري البنتاجون للسياسات ، في منتدى في لندن في 10 يوليو : "لقد تواصلنا بانتظام لتكثيف قنوات اتصالاتنا في الأزمات وإدارة الأزمات مع بكين ، وقد أبعدونا بشكل متسلسل".

وأشارت الصين علانية إلى العقوبات الأمريكية باعتبارها عقبة أمام الحوار العسكري. تم فرض عقوبات على وزير الدفاع الصيني لي شانجفو منذ عام 2018 بسبب شراء طائرات مقاتلة ومعدات من مصدر الأسلحة الروسي الرئيسي ، روسوبورون إكسبورت.

لكن كال قال في لندن إن الصين قلقة على ما يبدو من أن واشنطن ستستخدم قنوات إدارة الأزمات حتى نواجه المزيد من الأزمات.

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