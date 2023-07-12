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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على شط البحر | مي سليم تخطف الأنظار .. شاهد

مي سليم
مي سليم

تألقت الفنانة مي سليم بأحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 وظهرت مي سليم بفستان مشجر علي شاطئ البحر، بالون الاورنج، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها في ظهور مميز.


 

كشفت الفنانة مي سليم تطورات الحالة الصحية لشقيقتها دانا حمدان بعد نقلها المستشفى.

وقالت مي سليم في تصريح خاص لـ صدى البلد:"  أصيبت بتسمم ؛ وهي تتواجد حاليا في منزلها وصحتها تتحسن تدريجيا، وتأكل اطعمة صحية ".

دانا حمدان:

أعلنت الفنانة مي سليم عن تعرض شقيقتها الفنانة دانا حمدان، لوعكة صحية نقلت على إثرها المستشفى.

ونشرت  مي سليم  صورة لشقيقتها على سرير المستشفي وذلك عبر ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلة :"  ألف سلامة عليكي.. ربنا يشفيكي يا رب.


دانا حمدان:

كشف الفنانة دانا حمدان عن تفاصيل الحادث الذى تعرضت له شقيقتها الفنانة مى سليم وتسبب فى تهشم سيارتها.

وقالت دانا حمدان لـ صدى البلد : ان مى بخير ربنا نجاها ولكن سيارتها تهشمت نتيجة الصدام وهى حاليا بصحة جيدة وبخير.

وأضافت دانا حمدان: كان حادث كبير وهى مازالت تعانى من خضة نتيجة ما مرت به فى الحادث.

حادث مى سليم 
تعرضت الفنانة مي سليم لحادث سير على الطريق الدائري باتجاه المعادي نتيجة تصادم بين أربع سيارات من بينهم سيارة مي سليم،  حيث تدمرت سيارتها بالكامل.


تعتبر أحدث أعمال مي سليم هي أغنية "بنتي" من كلمات محمود عبدالله لحن محمدي، توزيع احمد امين ومن إنتاج الاء لاشين، وروجت مي لها قبل طرحها في وقت سابق وشوقت جمهورها لـ الأغنية.

وظهرت مي وهي ترتدي فستانًا منفوش باللون البيج واعتمدت مكياج يبرز جمالها وتسريحة شعر مناسبة لجلسة التصوير التي خضعت لها.

الفنانة دانا حمدان الفنانة مي سليم انستجرام حادث مى سليم حادث سير دانا حمدان علي البحر لطريق الدائري

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