اندلاع حريق ضخم في مستشفي بكوريا وإخلاء 200 مريض بشكل عاجل

أخلت السلطات في كوريا الجنوبية، حوالي 200 مريض من مستشفى في مدينة دايغو، صباح اليوم الخميس، بسبب اندلاع حريق ضخم.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، نقلا عن تقارير مسؤولي الإطفاء أن الحريق اندلع في البرج المخصص لمواقف السيارات بالمستشفى في منطقة دالسيو بدايغو.

وتمكن حوالي 170 رجل إطفاء و 65 سيارة إطفاء من إخماد الحريق بعد ساعتين تقريبًا.



وأفاد المسئولين أن امرأة في السبعينات من عمرها، كانت من بين المرضى الذين تم إجلاؤهم من المستشفى، قد واجهت صعوبة في التنفس وتم نقلها إلى مستشفى قريب.



وتقوم سلطات الإطفاء في دايغو والشرطة بالتحقيق في الحادث لتحديد سبب اندلاع الحريق .