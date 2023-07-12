رئيس كوريا الجنوبية يؤكد ضرورة التعاون الأمني بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ و«الناتو»

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، ضرورة تكثيف التعاون الأمني بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و"الناتو".

وقال يون، خلال لقائه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبيرغ: "في وقت لا يمكن فيه الفصل بين الأمن في المحيط الأطلسي والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون هناك تعاون وثيق بين دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، وبين حلف الناتو"، حسبما أفادت وكالة “يونهاب”.

بينما قال ستولتنبرغ: "نحن نقدر الشراكة معكم لأن الأمن ليس إقليميا، بل الأمن قضية عالمية. وإن ما يحدث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهم لأوروبا وما يحدث في أوروبا مهم لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".