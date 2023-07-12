ستدفعون الثمن.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر بيونج يانج بعد إطلاقها صاروخا بالستيا

حذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الأربعاء، من أن كوريا الشمالية ستضطر لدفع الثمن لإطلاق صاروخ بالستي غير مشروع.

ووجه "يون"، خلال ترأسه لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني خلال رحلة إلى ليتوانيا، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، بتعزيز التزام الولايات المتحدة "بالردع الموسع" من خلال المجموعة الاستشارية النووية التي اتفق يون والرئيس الأمريكي جو بايدن على إنشائها لمناقشة التخطيط النووي والاستراتيجي.

وقد أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا طويل المدى باتجاه البحر الشرقي في حوالي الساعة العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي).

ويقوم “يون” بزيارة فيلنيوس هذا الأسبوع؛ لحضور قمة منظمة حلف شمال الأطلسي.