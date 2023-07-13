وزارة الزراعة تنصح بتقريب فترات ري المحاصيل في الموجات الحارة |فيديو

أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن معظم المحاصيل الزراعية تتحمل درجات الحرارة العالية، ولكن الموجات شديدة الحرارة التي تستمر لفترات طويلة تؤثر على المحاصيل.

رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة تقدم نصائح للمزارعين

وأضاف "فهيم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن ينصح المزارعين في الموجات شديدة الحرارة بتقريب فترات ري المحاصيل لجميع المحاصيل وخاصة المحاصيل التي تدخل في مراحل التزهير و الأخصاب .

رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة: يجب على المزارع الحفاظ على سلامته الشخصية



وتابع رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أنه يجب على المزارع الحفاظ على سلامته الشخصية، و عدم التعرض لأشعة الشمس في فترات الظهيرة.