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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحر الأحمر: 10590 منتفعا من حملة 100 مليون صحة بمدن المحافظة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ارتفاع معدلات الأداء  منذ انطلاق حملة 100 مليون صحة، حيث وصل العدد بها لـ 10590 منتفعا.

تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي

يأتى ذلك بناءً على  تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، بضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية وقياس معدلات الاداء لحملة 100 مليون صحة.

وأوضح "العربي"، آلية العمل في الحملة بدءا من استقبال المواطنين من الفئات المستهدفة من 18 عاما فيما فوق، وإدخال بياناته علي النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة. 

ونوه بأن الحملة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية التي تسعي للتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل بها خلال مده زمنية محددة تصل إلي 100 يوم.

تقدم الحملة خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الأم والجنين ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وكذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وخدمات تنظيم الأسرة والتطعيمات  من خلال فرق طبية ثابتة في جميع الوحدات الصحية وكذلك تتواجد مراكز الكشف المتنقلة في النادي الاجتماعي وشاطئ العائلات.

تأتي الحملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

100 مليون صحة الأمراض المزمنة الأمراض الوراثية التثقيف الصحي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

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