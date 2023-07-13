الرئيس السيسي: يجب توحيد الرؤية واتخاذ قرارات متناسقة تجاه الأزمة السودانية

وجه الرئيس السيسي خلال قمة دول جوار السودان، ترحيبه بالحاضرين للقمة التي تستضيفها مصر، قائلاً “أشكركم على تلبية الدعوة بحضور القمة المهمة التي تنعقد في لحظة تاريخية فارقة من عمر دولة السودان الشقيق”.

‏وتابع الرئيس السيسي، “السودان يمر بأزمة عميقة، لها تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار على المنطقة والعالم، وعلى دول جوار السودان بشكل خاص؛ مما يتعين على دولنا توحيد رؤيتنا ومواقفها تجاه الأزمة، واتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم في حل الأزمة”.

وأضاف الرئيس السيسي “‏ليس خافيا عليكم خطورة الأزمة الراهنة التي يوجهها دولة السودان الشقيقة وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، والذي نتج عنه وفاة الكثير من المدنيين ونزوح الملايين من السودان إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو اللجوء لدول الجوار، فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة”.