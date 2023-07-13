السيسي: استمرار الأزمة السودانية سيؤدي لمزيد من النازحين لدول الجوار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق خلال قمة دول جوار السودان، على تيسير نفاذ المساعدات المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار إلي المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لقمة دول جوار السودان، أنه تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها وعدم انتشار الجريمة المنظمة والإرهابية.

وأوضح السيسي، أنه تم التأكيد على التعامل مع الأزمة الإنسانية والأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيؤدي لمزيد من النازحين لدول الجوار بما يفوق إمكانياتها.

قمة دول جوار السودان

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر قمة دول جوار السودان، الذي تستضيفه مصر؛ لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، واتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني.

ويهدف المؤتمر -الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي- إلى تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.